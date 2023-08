TaranTarsia, il Festival delle musiche tradizionali del Sud

l’evento

COSENZA Il TaranTarsia giunge alla 15esima edizione. Nato nel 2009 come festival di musica tradizionale calabrese, è diventato punto di riferimento culturale per l’intera regione Calabria: simbolo di creatività, musica e comunicazione, pensato ed organizzato dall’Associazione Culturale Musikart, con il patrocinio del Comune di Tarsia. La kermesse, presente nel circuito “Calabria Sona”, è finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”, si svolgerà il 25 e 26 agosto a Tarsia in Piazza San Francesco. Le musiche tradizionali del Sud, saranno assolute protagoniste: dalla tarantella, alla tammurriata, fino alla pizzica e al salterello e poi i suoni del mediterraneo e la world music con la presenza di artisti di fama e spessore nazionale ed internazionale. Negli anni, sul palco del TaranTarsia – tra gli eventi più longevi del Sud Italia – si sono avvicendati numerosi artisti: Enzo Avitabile & Bottari di Portico, Ambrogio Sparagna, Badarà Seck, Mimmo Epifani, Taranproject, Briganti di terra d’Otranto, Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo, Ki Di Da ed Eugenio Bennato.

Un progetto multidisciplinare che fonda le sue radici sui concetti di pace, solidarietà tra popoli, rispetto dell’ambiente e tutela dei diritti umani. Il festival dunque, non offre solo musica e divertimento, ma rappresenta una straordinaria opportunità per l’intero territorio.

«Un territorio per essere fonte di attrazione turistica deve concentrarsi, oltre che sulla qualità, anche sulla diversificazione dei prodotti e servizi da offrire. Il progetto TaranTarsia nasce con l’intento di supportare la promozione turistico-culturale del territorio regionale attraverso l’arte, la musica, la cultura e la sperimentazione. Non mancheranno, infatti, mostre sui temi dell’emigrazione, delle tradizioni popolari e delle riserve naturali ed ancora visite guidate alla scoperta del borgo, monologhi teatrali su temi ambientali e dei diritti umani ed esibizioni di gruppi bandistici. Abbiamo previsto anche un concorso letterario sui temi dei diritti umani di prima, seconda e terza generazione e una estemporanea di scultura. Il piano di promozione culturale si completa con la fiera, ormai storica, “Sapori e Profumi della Nostra terra” con accanto una manifestazione sull’artigianato femminile», sostiene Katia Cannizzaro Presidente dell’Associazione Culturale Musikart.

Il programma

La serata del 25 agosto sarà interamente dedicata alla tradizione calabrese con la presenza del Gruppo Folklorico Pro loco di Castrovillari. Sabato 26 agosto, spazio all’innovazione ed alla sperimentazione con “Il Canzoniere Grecanico salentino” e l’atteso arrivo di un super ospite che sarà annunciato nei prossimi giorni. Siete pronti a ballare tutta la notte?