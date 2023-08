Incendio vicino a due villaggi turistici, paura a Villapiana – VIDEO

il rogo

VILLAPIANA Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono impegnate dalle prime ore del pomeriggio nel comune di Villapiana per un vasto incendio di vegetazione. Il rogo ha interessato un’ampia fascia di macchia mediterranea e parte della pineta nella zona marina del comune. L’incendio, alimentato dal forte vento, ha minacciato due villaggi turistici per cui, in via precauzionale, circa 15 nuclei familiari sono stati invitati ad abbandonare le proprie abitazioni soprattutto a causa del fumo denso che ha procurato disagi.

Sul posto diverse ambulanze, carabinieri, polizia e agenti della polizia municipale ma non si registrano al momento danni a persone. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni. Intervento ancora in atto.