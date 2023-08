«La fotografia vera di Tropea è quella scattata da migliaia e migliaia di ospiti»

l’intervento

TROPEA “L’immagine di Tropea che fortunatamente continuano ad immortalare le migliaia e migliaia di ospiti che la preferiscono come esperienza turistica identitaria e distintiva non coincide per nulla con talune istantanee e ricostruzioni del tutto infondate che in questi ultimi giorni hanno riempito qualche spazio su qualche quotidiano”. Lo si legge in una nota. “Spiace constatare – dichiara il sindaco Giovanni Macrì – che tra gli operatori dell’informazione locale, talvolta ci si faccia prendere dalla comodità di inseguire e valorizzare quelli che sono semplici pettegolezzi estivi invece che privilegiare la verifica delle fonti e l’approfondimento, anche interloquendo ad esempio con l’istituzione pubblica, per confermare o meno – prosegue il primo cittadino – notizie che non esistono. Esattamente come è capitato con l’immagine inventata di una Tropea improvvisamente invasa da roditori ed insetti di ogni specie che – conclude Marcì – probabilmente abbondano soltanto nella mente di qualcuno”.