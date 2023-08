il provvedimento

COSENZA Gli agenti della Polizia stradale hanno eseguito dei sequestri dei sistemi di rilevamento automatico della velocità in particolare a Belvedere Marittimo, Diamante e Fuscaldo, nell’alto Tirreno cosentino. Si tratta di operazioni e indagini in corso. Il provvedimento di sequestro sarebbe stato eseguito perché gli autovelox, installati lungo la strada statale tirrenica, non sarebbero a norma.