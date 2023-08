“Le voci calabresi del Media Talents”, domani il panel ad Amantea

l’appuntamento

AMANTEA Mercoledì 9 agosto alle 11.30, al Lido Azzurro di Amantea, in occasione dell’XI edizione de La Guarimba International Film Festival, si terrà il panel dal titolo: “Le voci calabresi del Media Talents”. Si tratta del racconto di un’esperienza di alcuni dei produttori calabresi che hanno partecipato al programma Media Talents, che coinvolge le regioni del sud Italia nell’ambito di Europa Creativa sostenuto dalla Calabria Film Commission e dalle Film Commission di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. All’incontro parteciperanno Giampaolo Calabrese e Luca Ardenti per la Fondazione Calabria Film Commission, Luca Marino (Indaco Film), Saverio Tavano (Lighthouse films), Alessandro Gordano (Lago Film), Matteo Russo (Calabria Movie International Short Film Festival). A moderare l’incontro Andrea Coluccia, di Creative Europe Desk Italy Media. Sarà un’occasione per approfondire il lavoro del comparto audiovisivo in Calabria ed un’opportunità formativo-divulgativa per giovani produttori e registi. La Guarimba è il festival del cortometraggio che dal 7 al 12 agosto riporta il cinema alla gente e la gente al cinema. È uno dei progetti finanziati nel programma BELLA COME IL CINEMA 2023 della Fondazione.