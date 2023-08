Fondazione Betania, adunata dei creditori fissata per il 12 dicembre

la procedura

CATANZARO È il primo step dopo l’apertura della liquidazione giudiziale di Fondazione Betania onlus: appuntamento fissato per il 12 dicembre alle 9,30. Si tratta dell’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo dell’ex colosso calabrese dell’assistenza legato alla Curia di Catanzaro e crollato sotto il peso dei debiti. Il giudice delegato alla procedura è Chiara di Credico, i curatori gli avvocati Pierpaolo Greco e Antonio Nocera del Foro di Catanzaro. I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni della società in liquidazione giudiziale possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via Pec, all’indirizzo Pec della curatela, apposita domanda ai sensi dell’art. 201 del C.C.I.I. almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, e quindi entro la data del 12 novembre 2023.

La ricognizione del patrimonio immobiliare di Fondazione Betania

Queste le notazioni tecniche alle quali si unisce, secondo quanto appreso dal Corriere della Calabria, l’avvio di una procedura di ricognizione del patrimonio immobiliare della Fondazione, considerato molto ampio. Un atto dovuto e preliminare al reperimento dei fondi che, in primo luogo, saranno destinati al pagamento degli stipendi arretrati per i dipendenti. Non ci sono ancora (e non potrebbero esserci) stime delle risorse che sarà possibile reperire dalle vendite immobiliare: la speranza di tutti è che servano per soddisfare le richieste dei lavoratori.