Innovazione e tracciabilità del packaging: la Regione scommette sull’agricoltura ecosostenibile e di qualità

dalla cittadella

CATANZARO Confezioni e imballaggi di qualità ed ecosostenibili, in modo da coniugare qualità e rispetto per l’ambiente. La Regione Calabria ha pubblicato un avviso sul packaging finalizzato a sostenere “gli investimenti nelle aziende agricole diretti a promuovere tecnologie dell’informazione e comunicazione (Tic) e commercio elettronico sul territorio regionale”: il bando, già aperto nelle scorse settimane, è stato prorogato fino gli inizi di ottobre. A presentarlo oggi alla Cittadella in una conferenza stampa l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, con il dg del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo. La dotazione assegnata al bando è di 1,5 milioni, salvo ulteriori risorse rinvenienti: il contributo finanziabile è di massimo 10mila euro su un progetto di 15mila euro. Le voci di spesa ammissibili sono la fornitura di un progetto di comunicazione, e-commerce, packaging e tracciabilità del prodotto, nel senso che – è stato spiegato nella conferenza stampa – «il progetto dovrà essere in grado di migliorare il posizionamento sul mercato e determinare un maggiore grado di salubrità dell’azienda e assicurare un packaging sostenibile che tuteli la sicurezza del prodotto, la salute del consumatore ma anche la sostenibilità ambientale, unitamente ad una tracciabilità tecnologicamente avanzata dello stesso programmata anche per narrare il territorio e/o la filiera» e poi l’acquisto di linee di confezionamento e commercializzazione innovative (prototipi) e altri investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, hardware e relativi software finalizzati all’adozione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (Tic) e al commercio elettronico. «Il nostro punto di forza – ha commentato Gallo – è la qualità del prodotto ma anche l’occhio vuole la sua parte. È un bando importante per presentare meglio i nostri prodotti puntando sulla loro tracciabilità, perché i nostri imprenditori che stanno crescendo tanto in termini di qualità delle produzioni adesso devono crescere anche in termini di presentazione dei loro prodotti».

Il bando sul cedro

Oltre al bando sul packaging Gallo e Giovinazzo hanno illustrato anche un altro bando, relativo al cedro: il bando, nel dettaglio, sostiene – hanno spiegato i tecnici del Dipartimento regionale Agricoltura – «sostiene gli investimenti nelle aziende agricole, incluso l’efficientamento dei sistemi irrigui e promuove, in particolare, gli interventi di realizzazione/riattamento di impianti arborei in serre e sovrastrutture ricompresi nella categoria a rischio di abbandono della coltura del cedro e conseguente erosione genetica, al fine di migliorare la redditività e la sostenibilità delle produzioni». Il sostegno è riconosciuto per investimenti localizzati nelle aree vocate così come identificate nel Disciplinare Dop “Cedro Santa Maria del Cedro”. La dotazione complessiva è di 2 milioni, il contributo massimo erogabile è 300mila euro. Il bando parte il 4 settembre e scade il 4 agosto. (redazione@corrierecal.it)