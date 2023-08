le agevolazioni

ROMA «Abbiamo concluso l’accordo con la Commissione europea per attivare in tutto il territorio del Sud, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la zona economica speciale: un territorio all’interno del quale viene riconosciuto un beneficio che è dato da particolari semplificazioni amministrative e da agevolazioni fiscali a imprese che operano e che decidono di investire. Con la Zes chi investe nel Sud viene incentivato, viene agevolato, paga meno tasse. Il governo deve definire una serie di interventi normativi collegati per rendere queste norme operative, ma è una grandissima opportunità per il Mezzogiorno di colmare il suo gap rispetto alle regioni del Nord, di attrarre nuovi investimenti». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della sua rubrica online “Gli appunti di Giorgia”. «L’istituzione della Zes per il Mezzogiorno è prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, così che siamo costretti ad attivarli in tempi certi con le risorse da spendere immediatamente», ha concluso.