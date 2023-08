Salvataggio di un ragazzo a Bagnara, il racconto dei protagonisti

il caso

«È di qualche giorno fa la notizia riportata da diverse testate giornalistiche locali del salvataggio a mare di un uomo da parte di un appartenente alla Polizia di Stato». Una notizia della quale uno dei protagonisti che hanno contribuito a salvare un adolescente in vacanza a Bagnara che rischiava di annegare, ha deciso di fornire la propria versione dei fatti. Il ragazzo «che si trovava a rischio annegamento in mare – scrive Antonio Minutolo – è stato tratto in salvo con l’intervento immediato di presenti sul posto, vale a dire la spiaggia di Marinella di Bagnara, località Cacilì, dove il malcapitato stava facendo il bagno. Mentre un mio congiunto, Carmelo Minutolo, lanciatosi in mare, provvedeva a mantenere a galla l’uomo con l’ausilio di un materassino di piccole dimensioni, subito dopo il padre del ragazzo in difficoltà, a sua volta, si è tuffato per prestare soccorso; io in quelle fasi ero presente sulla spiaggia assieme al congiunto, ho lasciato immediatamente la battigia in direzione del oorto di Bagnara, distante poche centinaia di metri. Giunto al porto ho visto a bordo di un’imbarcazione un uomo, Giuseppe Dato, e riconoscendolo in quanto proprietario dell’imbarcazione, gli ho chiesto di intervenire immediatamente con la propria imbarcazione per recuperare l’uomo in difficoltà ed il mio congiunto. Avevo il terrore che entrambi potessero essere sopraffatti dalle onde. Il signor Dato, non esitando un attimo, con a bordo anche il proprio figlio di quattro anni, acconsentiva alla richiesta e mi lasciava salire sul suo natante il sottoscritto insieme a due ragazzi presenti sul posto e residenti a Bagnara, ed a un altro uomo, immediatamente non identificato nella concitazione del momento. Giunti sul posto, abbiamo trovato in acqua, attaccati ad un salvagente di grandi dimensioni, cinque persone: il ragazzo inizialmente soccorso, il mio congiunto, il padre del primo, nonché altri due ragazzi, residenti a Marinella, di nome Antonio Velardo e Alessandro Velardo, i quali avevano lanciato l’ulteriore salvagente, di dimensioni maggiori. Abbiamo dunque provveduto ad issare a bordo tutte le persone in mare, tutte, fortunatamente, coscienti ed in buono stato di salute, facendo immediato ritorno al porto». Dopo avere affrontato attimi di angoscia e panico e avere visto messa a repentaglio la vita del proprio figlio e di altre persone per salvare i malcapitati turisti, Antonio Minutolo ha deciso di dare merito a coloro che si sono prodigati per il bene degli altri con sprezzo del pericolo.

«Quanto qui ricostruito, è opportunamente documentato dalle telecamere di sicurezza presenti a bordo del natante di proprietà di Dato, nonché dalle numerose testimonianze dirette sul posto. Tanto si doveva per onore della verità, dei rispettivi meriti – veri o presunti – e per il rispetto e l’onore che si deve alle Forze dell’Ordine ed alla Polizia di Stato».