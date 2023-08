La “dichiarazione d’amore” di Tridico per Diamante, «perla del Mediterraneo»

turismo

DIAMANTE «Negli ultimi anni ho sempre trascorso almeno una settimana di vacanza in questa città, adagiata su un mare cristallino, caratterizzata da spiagge bellissime, con scorci di costiera tirrenica molto suggestive e con un borgo storico altrettanto caratteristico e curato. Diamante non è solo bella e piacevole, è una città che invita alla riflessione, alla cultura, alla poesia. Qui si respira arte ad ogni angolo di strada, dove è possibile scoprire i famosi murales che artisti da tutto il mondo, ispirati da tanta bellezza, hanno iniziato a disegnare sui muri delle case fin dagli anni ottanta, imitati poi in questo in numerose altre città. Trovi giovani incantati ma anche famiglie con bambini incuriositi a scorgere in questi disegni la tradizione, la cultura, eventi storici, immagini evocative che raccontano di libertà, di pace, di amore, di mare, di storia, di lavoro, di comunità. Rivedi gli sguardi degli artisti che attratti dalla libertà e dalla bellezza sono arrivati qui, e da qui hanno descritto il mondo». È il sindaco di Diamante Ernesto Magorno a riportare quella che considera «una vera e propria dichiarazione d’amore verso Diamante» da parte di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps di origini calabresi.

«Diamante – continua Tridico –anche grazie ad amministratori attenti e capaci, è riuscita a coniugare le innovazioni che arrivano dal turismo e dal mare, con l’arte e con la bellezza, con la propria storia e con le proprie tradizioni. I servizi di questa città sono immediatamente visibili, ed accompagnano i cittadini come i turisti nei loro viaggi quotidiani, siano essi alla scoperta di spiagge mozzafiato oppure di passeggiate suggestive, sullo spettacolare lungomare che la sera diventa affollato di famiglie, bambini, artisti di strada, coppie innamorate che fin dall’aperitivo vogliono scorgere nel sole rosso che tramonta nel mare blu, la magia di quei colori che incanta tutti con sentimento. Diamante è anche storia, cucina, prodotti tipici, e viaggi nel mare alla scoperta di bellezze subacquee attorno alle isolette vicine e alle sue meravigliose coste, come la storica Cirella, l’isola di Dino o San Nicola Arcella. La tradizione emerge anche nella celebrazione di due prodotti, su tutti, che hanno fatto la storia di Diamante, il Peperoncino e il Cedro. Due prodotti particolari, quasi mistici, portati dalla storia fino a Diamante, custoditi nelle case di ogni famiglia locale, che danno vita a festival e a sagre tutto l’anno, ma che accompagnano anche tante visite e tanti prodotti della cucina calabrese, dai gelati ai dolci, dai liquori alle conserve, dai primi al pesce. Diamante è tutto questo e ancora di più. È un posto esclusivo ma alla portata di tutti, e anche per questo merita la definizione di Perla del Mediterraneo, una perla preziosa, come il nome che porta».