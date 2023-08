La vita e la managerialità come una missione. L’addio a Profiti: «La sua meta era il bene della Calabria»

l’omaggio

CATANZARO La vita ma anche la professione come una missione. L’ultimo abbraccio della Calabria a Giuseppe Profiti si snoda su questa traccia che attraversa la Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, affollata da una folla commossa convenuta per i funerali del commissario di Azienda Zero scomparso giovedì sera per un malore. A rendergli omaggio la sua città natale, il capoluogo, con tanti amici di infanzia che Profiti aveva ritrovato in quest’ultimo anno dopo aver fatto la fortuna della sanità di tante altre regioni, e i massimi vertici istituzionali della Regione, a partire dal presidente Roberto Occhiuto e dal presidente del Consiglio Filippo Mancuso: e per Profiti poi l’addio struggente di un suo carissimo amico che è sceso a Catanzaro perché non poteva non esserci, malgrado i suoi impegni, il presidente del Consiglio superiore della Sanità Franco Locatelli. Composto ma sentito il dolore dei familiari, dalla madre al fratello Pasquale, magistrato, fino agli altri parenti e alla compagna.

Pasquale Profiti

Il ricordo del fratello: «Ha indicato la strada»

Tanta commozione, ai funerali, soprattutto al ricordo del fratello di Giuseppe Profiti, Pasquale. «Eravamo all’opposto come carattere, tanto io sono riservato tanto lui era empatico. Quello che caratterizzava Giuseppe – ha detto Pasquale Profiti – era il fatto di non cercare mai la zona di conforto ma di accettare le sfide. Noi ci incontravamo soprattutto nei momenti di difficoltà che richiamavano i nostri ambiti, ma c’è stato un tratto che ci ha sempre accomunato e che poi era il tratto della nostra famiglia: l’onestà, uno spirito che resta per sempre. Giuseppe ha lasciato una strada precisa, con il bene della Calabria come meta». E il legame profondo e indissolubile alla Calabria è il filo rosso che ha unito i tanti interventi di commiato nel corso dei funerali e anche l’omelia di don Savino Cognetti, vicario dell’arcivescovo di Catanzaro.







Don Cognetti: «La bellezza della vita di Profiti»

«Sentiamo una grande angoscia perché – ha esordito don Salvino Cognetti – avvertiamo la fragilità costitutiva della condizione umana. Tutto il nostro vivere terreno deve avere come finalità il raggiungimento della vita eterna come un premio e in ogni momento della vita dobbiamo avere questa prospettiva della eternità. Oggi ricordiamo la bellezza della vita di Giuseppe Profiti e della sua umanità, perché lui ha vissuto con semplicità e impegno la sua umanità accogliendo generosamente i doni del Signore per realizzare i grandi compiti a cui è stato chiamato. La managerialità nella sanità non attiene solo al lato umano, ma è un compito sacro ed è la manifestazione della volontà di Dio, assolve un compito umano e divino e questo Giuseppe Profiti ha fatto anche nelle condizioni difficili in cui la sanità versava. L’ha fatto in Liguria, al fianco del Cardinale Bertone, e poi il salto al Bambino Gesù, in cui ha dato il meglio di sé, e poi con generosità ha accettato l’invito del presidente della Regione Calabria Occhiuto dedicando il meglio della sua capacità e umanità a risolvere i problemi della sanità calabrese. Ricordo quanto disse che “voglio restituire alla Calabria tutto quello che mi ha dato”. C’è il grande nostro rammarico per aver perso uno che poteva dare un grande aiuto alla nostra disastrata sanità. Professionalità, generosità e umanità: questi erano i tratti di Profiti. Ricordiamo con gratitudine la bellezza della vita e di tutto quello che Profiti ci ha dato». Alla fine per Profiti un applauso commosso che lo accompagnerà da qui all’eternità. (c. a)