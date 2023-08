Locatelli: «Profiti lascia un vuoto incolmabile, formidabile il suo contributo alla Calabria»

il ricordo

CATANZARO Un’amicizia saldata nella sanità ai massimi livelli, anzitutto nelle corsie dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ai funerali del supermanager Giuseppe Profiti a Catanzaro arriva anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità e grande amico personale di Profiti. Con grandissima commozione e con profondo dolore Locatelli ricorda con parole dolcissime il manager catanzarese, definendolo anzitutto una «persona straordinaria» e poi «nettamente il più bravo manager che io abbia mai incontrato sulla mia strada professionale ma soprattutto un uomo dalle straordinarie doti umane». Locatelli quindi spiega: «Ho avuto il privilegio non solo di conoscerlo ma anche di diventargli amico, e la sua scomparsa lascerà in me un vuoto incolmabile, tutta l’Italia, tutto il mondo sanitario, questa regione perdono un elemento straordinario del tutto unico, la sua capacità di coniugare sensibilità umana, empatia e attenzione ai più deboli». Locatelli definisce quello di Profiti «un formidabile contributo alla sanità in Calabria in questo ultimo anno, credo – riferisce il presidente del Consiglio superiore della Sanità – che l’abbia ricordato bene il presidente Occhiuto con delle parole che personalmente ho apprezzato. E credo che sia un impegno di tutti quello di continuare nel solco che lui ha tracciato». (c. a.)