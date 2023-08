Stupro in spiaggia nella notte di San Lorenzo, indagano i carabinieri di Cirò Marina

la violenza

CIRÒ MARINA Una giovane donna avrebbe subito una violenza sessuale a Cirò Marina, nella notte di San Lorenzo, tra giovedì e venerdì. La ragazza, maggiorenne, ha denunciato ai carabinieri come una serata spensierata si sia trasformata in un incubo. Attorno a uno dei tanti falò accesi sul litorale si era radunato un gruppo di amici: appuntamento classico con musica, birre, cibo. Nel corso della serata, però, qualcuno avrebbe approfittato della situazione per dare sfogo ai propri istinti bestiali. Non è chiaro – vista la delicatezza del tema le bocche sono cucite – se si sia trattato di una violenza individuale o di gruppo. Sulla vicenda indagano i militari della Compagnia di Cirò Marina: i militari hanno raccolto la denuncia della donna e sono al lavoro per accertare la dinamica dei fatti. La ragazza, accompagnata in Pronto soccorso, è stata refertata dal medico di turno con il codice viola. (redazione@corrierecal.it)