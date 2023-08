In provincia di Cosenza tornano le “Feste de L’Unità”. Si riparte da Acri

gli appuntamenti

COSENZA Nella Provincia di Cosenza tornano le “Feste de L’Unità”. Decine di tappe dal mese di agosto al mese di ottobre, passando dal Tirreno allo Ionio, dalla Sila al Pollino. Momenti di confronto con membri del Parlamento europeo, Consiglieri regionali, amministratori locali e i nostri Deputati e Senatori, ma anche di scambio con il terzo settore, l’associazionismo, artisti, intellettuali e cittadini. Tanti i temi da trattare, dal Mezzogiorno alla lotta alla povertà, dall’ambiente ai diritti delle donne.

Il primo appuntamento provinciale sarà ad Acri nella località “Parco Caccia” – Acri- nelle giornate del 21 e 22 agosto. Si comincia lunedì 21 alle ore 17:30 con un dibattito dedicato al lavoro, precarietà e salario minimo in cui interverranno Franca Sposato, componente segreteria regionale PD, Vittorio Pecoraro, segretario provinciale PD, Angelo Sposato, segretario regionale CGIL, Francesco Carolei, Consiglio Nazionale dei Giovani, Gianni Papasso Sindaco del Comune di Cassano all’Ionio, Enza Bruno Bossio, Direzione Nazionale PD e concluderà On. Le Paola De Micheli, deputato PD e già Ministro delle Infrastrutture.

Si prosegue martedì 22, alle 17:30, con un secondo dibattito in cui si discuterà del tema “Sanità e infrastrutture: quali prospettive per il territorio?” con Simone Bruno, presidente consiglio comunale Acri, Vittorio Pecoraro (come sopra), Pino Capalbo, sindaco comune Acri, Franz Caruso, sindaco comune di Cosenza, Carlo Guccione, autore del libro “Amara Verita’”, On.le Franco Iacucci, consigliere regionale PD, On.le Mimmo Bevacqua, capogruppo regionale PD e concluderà On.le Nicola Irto, segretario regionale PD, senatore PD.