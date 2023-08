Cosenza, ufficiale l’arrivo di Filippo Sgarbi

mercato

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Sgarbi nelle ultime stagioni in forza al Perugia squadra con la quale è sceso in campo 34 volte nello scorso campionato. Difensore centrale di 191 centimetri, Filippo Sgarbi, nato a Casciago (VA) il 29 dicembre 1997, ha siglato un accordo valido fino al 30 giugno 2025 con opzione.

Cresciuto nelle giovanili del Varese, Sgarbi è poi passato al settore giovanile dell’Inter laureandosi Campione d’Italia con la squadra Allievi nerazzurra.

A seguire un’esperienza nella Primavera del Vicenza, un campionato con la Caronnese e 32 presenze nel campionato di Serie C con il Südtirol. Nel corso della sua carriera ha collezionato complessivamente 108 presenze in cadetteria.

Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Filippo Sgarbi tra i rossoblù!