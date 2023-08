Vasto incendio nel centro abitato di Sant’Eufemia d’Aspromonte: case evacuate – VIDEO

il fatto

REGGIO CALABRIA Squadre dei Vigili del Fuoco con quindici uomini e sei automezzi stanno lavorando per circoscrivere ed estinguere un incendio sviluppatosi all’interno di un caseggiato di circa 50 metri composto da otto immobili ed edificato nel centro abitato di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Due autopompe, due autobotti con l’ausilio di un’autoscala stanno supportando gli operatori coordinati dal Csq Piero Romano, per circoscrivere le fiamme ed evitare che le stesse si propaghino agli edifici circostanti. Le abitazioni interessate dal rogo sarebbero disabitate, ma per questioni di sicurezza alcune abitazioni vicine sono state evacuate. Al momento, secondo quanto si apprende, non si registrano feriti. Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma sarà cura dei tecnici cercare di risalire alle origini dell’incendio.