Per tanti vip un’immersione nella bellezza della Calabria: Formigoni e Misaggi avvistati a Soverato

incontri estivi

SOVERATO Un’estate al sole di Calabria, tra la bellezza dei posti, la splendida accoglienza della gente e quella tranquillità che serve per ritemprarsi prima di rientrare agli impegni quotidiani. Sono tanti i personaggi famosi, anche della politica, che hanno scelto le più suggestive località turistiche della nostra regione per un periodo di relax nel quale lasciarsi andare anche ai dolci ricordi. Tra i tanti, in queste ore sono stati avvisati a Soverato anche Roberto Formigoni, un passato importante da big del centrodestra e da governatore della Lombardia, e Riccardo Misaggi, medico di fama internazionale originario della Calabria e uno dei medici personali di Silvio Berlusconi: una forte amicizia, rinsaldata dalla comune esperienza nella sanità lombarda ma anche dalla comune vicinanza al Cavaliere. Non è un mistero, del resto, che Berlusconi in passato aveva pensato, in almeno due occasioni, proprio a Misaggi come candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra. Non se ne è mai fatto niente, ma Misaggi la Calabria la porta sempre nel cuore trasmettendo l’amore per la sua terra anche a Formigoni.