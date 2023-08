Siderno, in fiamme un food truck. Danneggiata anche un’attività commerciale – FOTO

il fatto

SIDERNO La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, supportata da due automezzi, è intervenuta alle 3 di questa notte in via delle Americhe per l’incendio che ha distrutto un food truck e danneggiato l’ingresso e le vetrine di un’attività commerciale. A causa della quantità e della tipologia di materiali depositati all’interno del mezzo pesante, i pompieri hanno lottato per ben due ore prima di avere ragione delle fiamme, le cui origini sono in corso di accertamento. La tempestività e la competenza dell’intervento da parte degli operatori ha scongiurato che le fiamme si propagassero al resto del fabbricato.