Aeroporto dello Stretto, presentato il masterplan: «Necessario migliorare accessibilità e collegamenti»

REGGIO CALABRIA Si è svolto presso la Sala Conferenze Michele Barbaro dell’Aeroporto dello Stretto un incontro organizzato dalla Sacal, Società di gestione degli aeroporti calabresi, con lo scopo di completare le attività relative al nuovo Masterplan, redatto dalla One Works, attraverso il coinvolgimento di tutti quei soggetti pubblici e privati, profondi conoscitori del tessuto della città.

L’incontro

Ad aprire la riunione l’amministratore unico della Sacal che ha subito messo in evidenza la necessità di voler interloquire e ottenere una fattiva partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati a questo enorme processo di riqualificazione dell’aeroporto di Reggio Calabria. A prendere la parola è stato poi l’architetto Guido De Carli, Managing Partner della One Works, la società internazionale di architettura e ingegneria operante nei settori delle infrastrutture di trasporto, che ha vinto la gara per la redazione del Piano di sviluppo aeroportuale, il Masterplan, che deve conciliare visione futura e interventi infrastrutturali a breve e medio termine. Il Piano dovrà essere approvato da Enac e permetterà di attivare le successive procedure di conformità urbanistica e di via. «L’architetto – si legge in una nota di Sacal – ha evidenziato una serie di criticità che è necessario rimuovere tra le quali una serie di ostacoli che non consentono di avere una operatività ottimale; migliorare accessibilità allo scalo e collegamenti, oltre che con la Stazione Ferroviaria, anche con la Sicilia e le Isole Eolie». All’incontro hanno partecipato tra gli altri, il sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, l’assessore ai Trasporti della città di Reggio Calabria Domenico Battaglia, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninì Tramontana e della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, il rettore Giuseppe Zimbalatti e il professore Michele Buonsanti dell’Università Mediterranea.