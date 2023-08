Serie B, Catanzaro-Ternana si giocherà a Lecce

la decisione

CATANZARO In attesa delle decisioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc relativamente ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo, la Lega Serie B conferma che l’incontro Catanzaro-Ternana del 27 agosto prossimo si disputerà nell’impianto comunale di Lecce “Ettore Giardiniero” (in Via del Mare), così come indicato dallo stesso Catanzaro in sede di iscrizione al campionato 2023/2024. La Lega B, in base alle risultanze della Commissione federale, renderà nota la sede della 3a giornata di campionato, Catanzaro-Spezia, in programma mercoledì 30 agosto.