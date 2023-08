Beccata con 130 grammi di marijuana negli slip, arrestata una giovane

i controlli

REGGIO CALABRIA A Reggio Calabria – Catona, i Carabinieri hanno arrestato, una 33enne e un 40enne, reggini, già noti alle Forze dell’Ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i militari dell’Arma, dopo aver fermato i due nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale e averli sottoposti a perquisizione personale, hanno rinvenuto un involucro contenente 130 sostanza stupefacente di tipo marijuana, nascosto dalla donna all’interno degli slip.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre gli arrestati a seguito della convalida dell’arresto, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arrestati inoltre, per evasione, nel corso di servizi di controllo del territorio a largo raggio, dai carabinieri della stazione di Reggio Calabria-Rione Modena, un 46enne e un 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, sono stati sorpresi dai militari all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni cautelari loro imposte. (redazione@corrierecal.it)