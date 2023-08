Reggina, Saladini: «Non c’è alcuna identificazione tra la mia persona e Manuele Ilari»

la precisazione

«Sono gravi, false e calunniose alcune affermazioni riportate nelle ultime ore sulla stampa. Non c’è alcuna identificazione tra la mia persona e Manuele Ilari; non ho mai dato disponibilità a riprendere le quote del Club, né per il presente né per il futuro». Così in una nota Felice Saladini, imprenditore lametino ex patron della Reggina, che aggiunge: «Ogni affermazione non rispondente al vero sarà perseguita legalmente per tutelare la verità, la mia integrità personale ed imprenditoriale ed il gruppo societario che rappresento».