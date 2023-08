Acquappesa, incendiate due auto sul lungomare. Non si esclude l’origine dolosa

il caso

COSENZA Alle quattro del mattino un alto fumo nero e un odore acre hanno invaso il lungomare di Acquappesa. Per i residenti che si sono svegliati lo spettacolo era quello abbagliante di due automobili in fiamme. Un di queste – racconta il sito web Calabria Inchieste – era alimentata a gpl e si è temuto che potesse esplodere.

Ignote le cause di questo incendio. Gli accertamenti sono in atto ma non si esclude la matrice dolosa.

Le auto appartenevano a villeggianti cosentini.

Determinante l’intervento dei vigili del fuoco di Paola e dei carabinieri di Guardia Piemontese. Anche se, c’è da dire, che in attesa dei soccorsi anche i residenti sono intervenuti per gettare acqua sul fuoco e mitigare le fiamme.