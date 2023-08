“Borgia Movie”, grande attesa per Pupi Avati

L’evento

BORGIA Straordinaria la partecipazione nella serata inaugurale della seconda edizione del Borgia Movie, la rassegna cinematografica dedicata al cinema d’autore, diretta da Salvatore Chiarella e Saverio Tavano e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission e il patrocinio del Comune di Borgia. I due direttori artistici hanno, innanzitutto, colto l’occasione per ringraziare il pubblico, l’organizzazione e gli sponsor della kermesse. È intervenuto il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, che ha invitato sul palco anche l’Amministrazione Comunale presente, fondamentale nel supporto dato alla manifestazione: «Crediamo molto in questo progetto e abbiamo lavorato per ampliarlo in un luogo più grande». Villa Pertini si è dimostrata una location perfetta per il Borgia Movie.

A scaldare il pubblico è stata la performance di N.A.I.P., acronimo di Nessun Artista in Particolare, all’anagrafe Michelangelo Mercuri, calabrese, personaggio eccentrico del panorama musicale italiano, che ha portato la tecnologia all’attenzione del grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad X Factor, diffondendo una forma bizzarra ma molto travolgente di teatro-canzone.

Ospite della serata anche il regista Giuseppe Bonito che ha presentato il suo film “L’Arminuta” e ha ricevuto dai direttori artistici, Chiarella e Tavano, la maschera apotropaica, simbolo della Magna Graecia, realizzata da Michele Affidato. Il celebre orafo ha raccontato, attraverso le immagini, il suo percorso che lo ha portato a premiare le più famose personalità nazionali ed internazionali, Presente sul palco anche il regista Daniele Suraci per la proiezione del suo corto “U Scantu”.

Ad essere premiati con il riconoscimento realizzato dal Maestro Affidato anche il produttore calabrese Luca Marino e il presidente del coordinamento regionale dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Salvatore Lico, alla presenza anche della presidente della sezione provinciale di Catanzaro Marcella Fornuto.

Imperdibili ospiti anche oggi, 26 agosto, con la masterclass del regista e sceneggiatore Nicola Guaglianone alle 17.00 a Palazzo Mazza, che interverrà anche nel serale.

Grande attesa per la presenza del Maestro del cinema italiano Pupi Avati che interverrà, a partire dalle ore 21.30, a Villa Pertini, per un interessante talk, in occasione della proiezione del suo film “Dante”.

In programmazione anche la visione del corto “Iddhu”, alla presenza del regista Luigi Pironaci.

Spazio alla musica con la performance del cantautore calabrese Fabio Curto, vincitore dell’edizione di The Voice of Italy 2015.