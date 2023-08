Simeri Crichi, l’ex parroco si candida a sindaco. Sfida con Zicchinella

comunali

SIMERI CRICHI L’ex parroco di Simeri Crichi Luigi Talarico si candida a sindaco. E sfiderà Davide Zicchinella, primo cittadino dimissionario (dallo scorso 23 agosto) di Sellia nella tornata elettorale del 22 e 23 ottobre. A Simeri Crichi si torna alle urne dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Talarico, che ha ufficializzato di recente la propria discesa in campo, correrà con la lista “Uniti per Simeri Crichi” e sui social ha diffuso un messaggio per raccontare il senso della scelta. «Il mio impegno al servizio della comunità di Simeri Crichi – ha scritto – non si è concluso. Da parroco prima, da padre ora e da sindaco domani desidero spendere ogni sforzo per ripulire l’immagine di una città oltraggiata dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Per questa ragione ho deciso di impegnarmi in prima persona nelle consultazioni elettorali che porteranno i cittadini alle urne per scegliere la nuova amministrazione che li rappresenterà nei prossimi cinque anni. È un progetto che avrà bisogno del contributo di tutti. La nostra comunità ha l’esigenza di lasciarsi al più presto alle spalle il passato e costruire con fiducia il futuro, un futuro che dovrà necessariamente essere inclusivo. Chiederemo l’aiuto di tutti i cittadini per trasformare il paese che amiamo, nel paese che vogliamo. Da parte mia – ha spiegato Talarico – vi è l’impegno del buon padre di famiglia: amministrare con parsimonia, oculatezza e diligenza, in quanto la nostra città è intesa come una grande famiglia dove ognuno di noi è chiamato a fornire il proprio contributo, al fine di raggiungere i giusti obiettivi di crescita per la nostra Simeri Crichi».