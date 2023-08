Ucciso con una fiocina durante una lite per una mancata precedenza

il fatto

ANCONA Un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. E’ successo nel pomeriggio, in mezzo alla gente in via Cilea nella cittadina balneare. Secondo le prime informazione il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza. La vittima era in auto con un amico, l’aggressore su un altro veicolo e ad un certo punto avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l’altro automobilista con una fiocina per poi darsi alla fuga.

Secondo i carabinieri, che stanno indagando sull’omicidio, i motivi del gesto sarebbero futili: il litigio sarebbe sorto perché chi era a bordo dell’auto dove era l’uomo che ha sparato aveva avuto da ridire con una vettura davanti che andava piano. Dietro ancora c’era una terza auto con dei ragazzi che hanno preso le difese del guidatore del primo mezzo. Dopo che tutti sono scesi dalle macchine e l’uomo ha sparato con la fiocina. L’uomo accusato dell’omicidio è stato fermato dai carabinieri a Falconara, dove vagava a dorso nudo imbracciando ancora quello che per gli inquirenti è l’arma del delitto. Si tratta di un 30enne algerino che si era dileguato in auto dopo l’omicidio, una Opel Astra e non una Polo come sembrava in un primo momento. Sulle sue tracce si erano mobilitate le forze dell’ordine, che hanno raccolto in tempo di record le numerose testimonianze delle persone presenti al momento dell’omicidio.