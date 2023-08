Elly Schlein concluderà la Festa dell’Unità in Calabria

L’evento

VIBO VALENTIA La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, concluderà la festa regionale calabrese de L’Unità che si terrà a Vibo Valentia, dal primo al 3 settembre. Lo annuncia una nota del partito. «La tre giorni, fortemente voluta da segretario Nicola Irto, coordinata dalla segreteria regionale e dai livelli territoriali del partito – è scritto nella nota – prenderà il via con i saluti dei segretari cittadino, provinciale e regionale, per poi proseguire con un dibattito sul Pnrr a cui parteciperanno, tra gli altri, il senatore Alessandro Alfieri, membro della segreteria nazionale, e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ed un dibattito sull’autonomia differenziata a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino. Concluderà la serata il concerto di Santino Cardamone».

Il 2 settembre si terranno due dibattiti, il primo sulla sanità in Calabria ed il secondo sulla libertà d’informazione e la legalità, nell’ambito delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione, a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Sandro Ruotolo. Concluderà la serata una show del cabarettista Tonino Pironaci. Il 3 settembre è in programma un dibattito sul salario minimo a cui prenderà parte il capogruppo in Senato Francesco Boccia, ed un dibattito a cura della Conferenza regionale delle Donne democratiche a cui prenderà parte la referente nazionale Cecilia D’Elia. Subito dopo la segretaria nazionale, Elly Schlein, concluderà la festa regionale. Seguirà concerto dei Kalavria.