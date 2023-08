Incendi, l’allarme di Copernicus: «Pericolo molto estremo anche in Calabria»

L’allert

BRUXELLES Le previsioni sul pericolo di incendi per il 28 agosto del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis) – sezione del servizio di gestione delle emergenze (Ems) del programma Ue Copernicus – segnalano un livello di pericolo “molto estremo” in Puglia, Basilicata e Calabria, insieme alle regioni dell’Aragona e Andalusia (Spagna) e zone di Morocco, Algeria, Tunisia e Libia. A livello di “pericolo estremo” rimangono zone estese della Sicilia, della Puglia, della Basilicata e del Molise, mentre zone limitate in Sardegna, Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna.