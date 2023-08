Malika Ayane dal red carpet del Mgff alla Mostra di Venezia

il personaggio

CATANZARO Dal palco del Magna Graecia Film Festival alla cerimonia di apertura dell’ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Ancora una volta il grande evento dell’estate calabrese si conferma vetrina d’eccezione per i tanti talenti del cinema e della musica che hanno calcato, in questi venti anni di storia, il red carpet del Porto di Catanzaro. La cantante Malika Ayane è stata scelta per tenere a battesimo la giornata inaugurale al Lido di Venezia, con il suo personale omaggio musicale a Gino Paoli e alla celeberrima “Il cielo in una stanza”. Proprio lo scorso anno, la stessa artista con la sua voce magnetica aveva incantato il pubblico del MGFF con una performance dal vivo, prima di ritirare la Colonna d’oro alla carriera. “Siamo orgogliosi di vedere uno dei grandi talenti passati da Catanzaro ritagliarsi uno spazio prestigioso nel nostro più importante Festival del cinema”, commenta il fondatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte. “É la conferma della qualità della proposta che siamo riusciti a costruire e rafforzare nel tempo, dando spazio agli artisti e agli autori emergenti, e non solo, del panorama nazionale ed internazionale che il MGFF contribuisce a promuovere e a lanciare, grazie al notevole seguito mediatico e all’affetto del suo numeroso pubblico”.