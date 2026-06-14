SS18, riaperto il tratto dell’Alto Tirreno cosentino:  via il semaforo al km 22+500

torna la piena viabilità

COSENZA Torna completamente percorribile la Strada Statale 18 nel tratto dell’Alto Tirreno interessato, nei mesi scorsi, da un cedimento parziale della carreggiata provocato dagli eventi alluvionali. È stato infatti rimosso il semaforo che regolava il transito al km 22+500 e sono state riaperte entrambe le corsie di marcia, con il conseguente ripristino della piena viabilità lungo una delle arterie più importanti della costa tirrenica cosentina.

Un risultato accolto con soddisfazione dal presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, che in questi mesi ha seguito personalmente l’evoluzione della vicenda, mantenendo costanti interlocuzioni con Anas per sollecitare il completamento dell’intervento.

«È una notizia molto importante per i cittadini, per le imprese e per tutti coloro che quotidianamente percorrono questa strada», dichiara il presidente Faragalli. «Fin dall’inizio abbiamo rappresentato ad Anas l’urgenza di restituire piena funzionalità a un collegamento strategico per l’intero Alto Tirreno cosentino. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto».



Il presidente rivolge quindi un ringraziamento ai vertici dell’ente gestore della rete stradale nazionale.

«Ringrazio Anas, la Direzione Generale e il dirigente Pietro Silletta per l’attenzione riservata al nostro territorio e per il lavoro svolto. La rapidità con cui si è giunti alla riapertura completa del tratto dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa produrre risultati concreti e tempestivi nell’interesse delle comunità».

Faragalli sottolinea inoltre il valore strategico dell’intervento in vista dell’avvio della stagione turistica.

«La SS18 rappresenta una dorsale fondamentale per la mobilità della fascia tirrenica. Con l’estate alle porte era indispensabile evitare che le limitazioni al traffico continuassero a generare disagi ai residenti, agli operatori economici e ai numerosi turisti che raggiungeranno le nostre località. Il ripristino della piena viabilità significa maggiore sicurezza, migliore accessibilità e un sostegno concreto alle attività del territorio».

«Come Provincia – conclude Faragalli – abbiamo esercitato con determinazione il nostro ruolo istituzionale, facendo sentire la voce delle comunità interessate e sollecitando una soluzione rapida. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per garantire infrastrutture sicure, efficienti e all’altezza delle esigenze dei cittadini». La riapertura del tratto della SS18 segna così il ritorno alla normalità lungo uno dei principali assi viari della provincia, restituendo piena fruibilità a una strada essenziale per i collegamenti, lo sviluppo economico e turistico dell’intera costa tirrenica.

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