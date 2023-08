Tripudio giallorosso per il ritorno al Ceravolo. Spezia battuto 3-0 con un grande secondo tempo

il match

CATANZARO 12.196, tanti gli spettatori per la prima del Catanzaro al Ceravolo in serie B dopo 17 anni. Un immenso abbraccio giallorosso per la vittoria piena contro lo Spezia (3-0), fresco di retrocessione dalla Serie A e tra le candidate principe per una pronta risalita.

Equilibrato il primo tempo con lo Spezia che ha al 18′ l’occasione buona per passare quando Zufferli assegna un rigore, confermato dal Var, per un contatto tra Brighenti e Kouda. Moro cerca di spiazzare Fulignati che però non abbocca e blocca a terra in due tempi la conclusione facendo esplodere il Ceravolo.

Nella ripresa, lo Spezia non fa i conti con il vento, che soffia forte a favore del Catanzaro e lo trascina alla vittoria. Al 51′ su assist di Iemmello è Biasci a trovare la rete che sblocca la gara, destro delizioso sul primo palo che beffa Dragowski. Nove minuti dopo, le aquile trovano il raddoppio con la deviazione di Nikolaou sulla punizione di Vandeputte. Il neo entrato Pompetti piazza anche il 3-0 al 73′ con un bolide che impatta contro il palo prima di finire in rete. Unica nota stonata il rosso rimediato da Oliveri nel finale. Spezia al tappeto. È tripudio giallorosso. (redazione@corrierecal.it)