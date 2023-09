Crotone, buona la prima: batte il Catania in trasferta davanti a 20 mila spettatori

calcio serie c

CATANIA Parte positivamente il campionato del Crotone in serie C. I ragazzi di Zauli sono riusciti ad imporsi 1 a 0 sul campo del Catania, spinto da ben 20 mila spettatori. Una presenza di pubblico massiccia che non ha per niente intimorito i pitagorici che sono riusciti a espugnare lo stadio “Massimino” grazie a un gol di Tribuzzi al 65. I padroni di casa non sono stati comunque a guardare e soltanto la sfortuna li ha frenati. Ben tre, infatti, i pali colpiti dalla squadra di Tabbiani: al 16’ con Rapisarda, al 32’ con Zammarini e al 73’ con Chiricò. Al 65’, come anticipato, il gol partita del Crotone: cross di D’Ursi per lo stacco di testa di Tribuzzi che batte Livieri.

Il Tabellino

CATANIA-CROTONE 0-1

CATANIA: Livieri; Rapisarda, Curado, Quaini, Mazzotta; Zammarini (36’st Palermo), Rizzo (12’st Ladinetti), Rocca (36’st Dubickas), Chiricó, Sarao (12’st Di Carmine), Marsura (25’st Bocic). A disp.: Bethers, Castellini, De Luca, Popovic. All. Tabbiani

CROTONE: D’Alterio; Leo (35’st Loiacono), Papini, Gigliotti, Giron; Felippe (35’st Cantisani), Vitale; Pannitteri (15’st Petriccione), D’Ursi, Tribuzzi; Tumminello (31’st Gomez). A disp. : Lucano, Martino, Spaltro, Bove, Giannotti, Crialese, Rojas, Bruzzaniti, Vuthaj. All. Zauli

ARBITRO: Galipò di Firenze

MARCATORI: 21’st Tribuzzi (Cr)

AMMONITI: Felippe (Cr), D’Alterio (Cr), Mazzotta (Ca)