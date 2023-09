Il Cosenza ora è più Forte, preso l’attaccante dell’Ascoli

mercato serie b

COSENZA Dopo Canotto altro grande colpo del Cosenza calcio in chiusura del calciomercato estivo. Il clun rossoblù ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte proveniente dall’Ascoli. Nato nel 1993 a Roma, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con opzione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, lo “Squalo” (questo il suo soprannome) è alto 187 centimetri, di piede mancino e abile nel gioco aereo. Forte nella scorsa stagione si è diviso tra Benevento e Ascoli collezionando 34 presenze e sei reti.

Al suo attivo anche 12 presenze ed 1 gol in Serie A nelle file del Venezia nel girone d’andata del campionato 2021/2022, dopo aver trascinato i veneti nella massima serie con 15 reti in 38 presenze tra campionato e Play Off. Diciassette le reti messe a segno nella Serie B 2019/20 con la maglia della Juve Stabia di Fabio Caserta. Dal 2018 al 2019 vanta inoltre un’esperienza nel massimo campionato belga nelle file del Waasland-Beveren con 28 presenze e 6 reti.