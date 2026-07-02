Maltempo, in arrivo temporali e grandinate. Domani allerta gialla in Calabria

meteo

Nel corso delle prossime ore la depressione che sta interessando il nostro Paese si sposterà verso lo ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra o precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Campania, in estensione a Calabria e Sicilia.

Allerta gialla in Calabria

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di venerdì 3 luglio è stata valutata allerta gialla su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell’Umbria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

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