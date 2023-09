Cosenza, partono lunedì i lavori per i “Giardini urbani diffusi”

il progetto

COSENZA Al via, lunedì 4 settembre, i lavori per la realizzazione dei “Giardini Urbani Diffusi”, intervento, a matrice ambientale, inserito nel Contratto Istituzionale di sviluppo (Cis) Cosenza – Centro Storico” che ha come obiettivo proteggere e conservarne l’immenso patrimonio di orti e giardini, e quello, ambizioso, di farne un attrattore capace di contenere un insieme di funzioni nuove. Da un lato ponendolo in una prospettiva dinamica all’interno delle azioni di sviluppo della comunità e, dall’altro, rendendolo pienamente fruibile, integrato nella realtà contemporanea e parte attiva del sistema produttivo e del benessere locale. Obiettivo dell’intervento è quello di trasformare la città antica in una riserva urbana naturale e anche in porta d’accesso principale alle risorse ambientali, alla grande varietà e ricchezza biologica presente sul territorio provinciale, mediante la creazione di un vero e proprio distretto dell’arte, laboratorio aperto alle molteplici risorse culturali, sociali e artistiche del territorio. Il principio ispiratore è legato alla partecipazione attiva dei cittadini e mira a facilitare/incentivare l’accesso dei visitatori al centro storico della città. I giardini e gli orti saranno realizzati negli spazi urbani dismessi, per costruire non solo un percorso fisico, ma anche per definire l’idea di un luogo, più ampio, capace di elevare il verde urbano al rango di principio generatore di nuove centralità urbane. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di giardini botanici tematici (meditativo, mediterraneo, orto, agrumeto) e la cura di questi spazi, nella piena consapevolezza che l’azione estetica ed emozionale contribuisca in modo essenziale a promuovere il benessere fisico e mentale dei cittadini.

«Siamo– ha detto il sindaco Franz Caruso – di fronte all’apertura del secondo cantiere del Cis “Cosenza Centro Storico” dopo appena 20 mesi di grande ed estenuante lavoro. Peraltro un cantiere particolare che assume una valenza ancora più strategica in quel percorso di rivitalizzazione della parte antica della nostra città che si avvia verso un nuovo rinascimento in grado di cambiarne il volto e di valorizzare ancor di più il patrimonio storico/architettonico ricco di giacimenti culturali di notevole spessore che non trovano eguali nel Mezzogiorno d’Italia e forse anche nel resto del Paese».

Il sindaco Franz Caruso ha rimarcato ancora una volta l’impegno profuso nell’attuazione del programma del Cis del suo delegato al centro storico, il consigliere Francesco Alimena, che ha commentato con particolare soddisfazione l’apertura del cantiere per la realizzazione dei Giardini Urbani Diffusi. «Le aree riqualificate con l’introduzione degli spazi verdi saranno destinate alla lettura, all’aggregazione, alla conversazione, alla socializzazione, alla condivisione di idee o alle installazioni artistiche; potranno ospitare performance teatrali e musicali o creare suggestivi folies verdi, senza perdere la loro funzione scientifica o didattico-educativa. Particolare attenzione è stata infine riservata a due aspetti: il recupero e la conservazione di antiche varietà vegetali floristiche, fruttifere, officinali, aromatiche e medicinali presenti nel patrimonio genetico locale e minacciate dalla drastica diminuzione di biodiversità; l’adozione di pratiche eco-sostenibili, come la produzione e l’uso di fertilizzanti naturali derivanti dal compostaggio domestico, la raccolta dell’acqua piovana a scopi irrigui». «È un altro tassello significativo – conclude il sindaco Franz Caruso – dell’importante mosaico che si sta componendo affinché la Cosenza storica, alle cui sorti la nostra amministrazione comunale tiene in modo particolare, possa uscire dalle situazioni di abbandono nelle quali negli ultimi anni è stata relegata per conoscere una nuova fase di rinascita e di ripresa, non solo culturale ma anche economica e sociale».