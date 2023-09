Sparatoria a Torano, 20enne ferisce cinque persone a colpi di fucile

il fatto

TORANO Sparatoria nella serata di ieri a Torano, comune in provincia di Cosenza. Intorno alle 20, al termine di una lite per futili motivi, un 20enne ha imbracciato un fucile da caccia e sparato alcuni colpi a terra. Le schegge dei proiettili hanno raggiunto cinque persone coetanee che hanno riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. I feriti sono stati portati in ospedale a Cosenza dove hanno ricevuto immediatamente le cure dei medici. Sul caso indagano i carabinieri di Torano, guidati dal comandante Giuseppe Esposito. (f. b.)