La curiosità

L’estate è passata tra incendi, allagamenti, migranti, gaffe e altre vicende tragicomiche. S’è fatto largo anche lo scontrino selvaggio. Se all’Osteria del Cavolo di Finale Ligure uno scontrino ha riportato la voce “piattino condivisione” due euro, a Badolato – come racconta “Gambero Rosso” – è stata disarticolata l’insalata.

Come?

Ecco: «Insalata di pomodori: 8 euro. E fin qui niente di strano. La bella atmosfera, il clima felice, i prodotti freschi serviti al tavolo… che saranno mai 8 euro per un piatto di pomodori? Peccato, però, che il prezzo si componga di tante altre voci. Con cipolla: 2 euro. E ancora: olive taggiasche, 1 euro. Elemento più divertente, però, è il peperoncino, che richiede 1 euro in più al povero consumatore che non riesce a resistere al richiamo delle tradizioni locali. Intendiamoci, stiamo parlando di un’insalata mista venduta a 12 euro, nulla di particolarmente scandaloso. È la bizzarra modalità in cui è stata prezzata a far sorridere: nel periodo – è proprio il caso di dirlo – più caldo dell’anno, nel pieno della scontrino-mania, nel bel mezzo della gara a chi ha il conto più salato, ecco che un ristoratore decide di scomporre una semplice insalata (pomodori, cipolle rosse e peperoncino sono un classico in Calabria) e suddividere le voci del menu evidenziano prezzi eccessivi, ridicoli, ingiustificabili (una piccola spolverata di peperoncino, seppur buono, non potrà mai arrivare a costare 1 euro, così come qualche fettina di cipolla rossa)».

*giornalista e scrittore