Cosenza, l’assessore al Bilancio si dimette. L’annuncio via Pec

un fulmine a ciel sereno

COSENZA Una pec inviata questa mattina per annunciare la volontà di rinunciare all’incarico. Franco Giordano, già dirigente del Comune di Lago con esperienza nell’analisi e risanamento di conti pubblici, ha ricoperto la carica di assessore al Bilancio del Comune di Cosenza. Almeno fino alla giornata di ieri. In una missiva inviata al Comune, l’assessore ha annunciato le proprie dimissioni. Era stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa il 21 dicembre 2021 (qui la notizia). Nessuno sapeva nulla, questo quanto trapela da Palazzo dei Bruzi. Un fulmine a ciel sereno che inguaia il percorso amministrativo del sindaco Franz Caruso. Che ora dovrà necessariamente trovare un valido professionista in grado di occuparsi della delicatissima gestione delle risorse economiche del comune. Il Comune di Cosenza – aveva avuto modo di ribadire Giordano in una delle ultime interviste – si «trascina dietro il peso del dissesto, la situazione pregressa è grave».