la tragedia

Incidente nei campi durante la notte in Molise. Nelle campagne di Duronia, piccole centro della provincia di Campobasso, un giovane di 35 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.