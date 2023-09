Cade da una imbarcazione, recuperato in mare il cadavere di una donna nel Vibonese

il fatto

VIBO VALENTIA È stato recuperato dalla Guardia costiera nel tratto di mare antistante alla spiaggia di Zambrone, nel Vibonese, il cadavere di una donna di 42 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta in acqua da un’imbarcazione sulla quale si trovava a bordo unitamente ad alcuni familiari. Per ritrovare il corpo si era alzato in volo anche un elicottero dei carabinieri mentre alla Guardia costiera si è unita via mare pure la Guardia di finanza. La salma, una volta recuperata, è stata portata al porto di Tropea. Sul posto è giunto anche il pm della Procura di Vibo. (AGI)