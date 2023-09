Casadonte: orgoglio per Garrone premiato a Venezia dopo essere stato al Mgff

cinema

CATANZARO “Il Leone d’Argento per la migliore regia a Matteo Garrone, insieme al riconoscimento per il giovane attore esordiente Seydou Sarr, rappresentano un’importante iniezione di fiducia per il cinema italiano che arriva dal prestigioso festival di Venezia. Un doppio motivo di orgoglio, perché il grande regista premiato per il suo film ‘Io capitano’, era stato ospite solo qualche settimana fa al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, per raccontarsi sul palco, in occasione di una magnifica masterclass, sulla sua carriera ed i temi di profonda attualità legati all’ultimo lavoro. Garrone ha convinto la giuria di Venezia con il suo viaggio poetico sull’immigrazione, confermandosi uno dei più luminosi talenti del nostro cinema. La volontà è quella di far vedere ‘Io capitano’ nel nostro territorio con i progetti collaterali al Magna Graecia Film Festival, per avvicinare specialmente il pubblico dei più giovani ai linguaggi e agli argomenti che caratterizzano il nostro presente”. Così Gianvito Casadonte, fondatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival.