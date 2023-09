Profughi minori non accompagnati, Piantedosi: «Presto centri (anche) in Calabria»

La comunicazione

ROMA Per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono in fase di allestimento ulteriori strutture «nelle province di Caltanissetta, Crotone e Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative urgenti in merito alla situazione dei minori stranieri non accompagnati e al potenziamento del sistema di accoglienza e integrazione, anche con riferimento ai criteri di riparto sul territorio nazionale.

«Con il programma Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) 2021-2027, sono stati avviati, a partire dal mese di luglio 2023, 14 progetti per 700 posti nei centri governativi ripartiti su sette regioni – ha aggiunto – E’ stata rafforzata anche la capacità della rete Sai per far fronte agli intensi flussi migratori, con un incremento dei posti finanziati per minori stranieri non accompagnati, che sono passati dai 4.255 posti del 2019 ai 6.207 al 31 agosto scorso, con un incremento percentuale del 46%».

«Sono inoltre attivi 63 centri di prima accoglienza per minori non accompagnati (cosiddetto Cas minori), per un totale di 1.466 posti, in aumento rispetto ai 921 posti antecedenti alla dichiarazione dello stato di emergenza – ha proseguito -. Come già affermato, ritengo indispensabile affrontare insieme alle amministrazioni locali l’attuale, complessa situazione, condividendo una metodologia comune per assicurare condizioni dignitose ai migranti e limitare l’impatto degli arrivi sulle comunità territoriali».