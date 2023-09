Rigassificatore di Gioia Tauro, Pichetto Fratin rassicura: «Nessuna contrarietà»

il dibattito

LAMEZIA TERME «È grottesco immaginare fantomatiche contrarietà agli impianti di rigassificazione di Gioia Tauro e Porto Empedocle, che tra l’altro il Mase ha inserito nel Piano nazionale per l’energia e il clima, considerandoli quindi delle opere rilevanti per la sicurezza energetica dell’Italia. Sta ai proponenti adesso fare le verifiche tecniche ed economiche per portare avanti ogni progetto». È quanto ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista rilasciata alla “Gazzetta del Mezzogiorno” in occasione della visita alla Fiera del Levante in corso a Bari.