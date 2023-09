I “4 ristoranti” a Tropea fa il “botto”, mezzo milione di telespettatori su Sky

Televisione

TROPEA Mezzo milione di telespettatori per la puntata di 4 Ristoranti Alessandro Borghese andata in onda la scorsa domenica 17 settembre su Sky. Nuova vetrina nazionale ed internazionale per la destinazione esperenziale ed enogastronomica Tropea insieme alla Costa degli Dei, con protagonista la Cipolla Rossa.

Ad esprimere soddisfazione per la continua attenzione mediatica nazionale sulla città e sul territorio è il sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con il Sunset Beach Club, che si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante lungo la Costa degli Dei.







Dal tonno rosso con cipolla in agrodolce al baccalà di Cittanova, dai ravioli con guazzetto di triglia, alle fettuccine con gambero rosso e tartufo, dalle polpettine di nero di Calabria, alla stroncatura. Sono, questi, alcuni dei piatti che hanno concorso per il podio del programma tra i più seguiti del palinsesto Sky.

Questa nuova finestra sul Principato e sulla Costa degli Dei segue al successo di audience registrato in occasione della messa in onda di altri format tv di successo come 4 Hotel di Bruno Barbieri, la puntata record di Masterchef con gli chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, il Panino Perfetto, serie on the road con Sofia Plescia e Vittorio Gucci in onda Food Network e sui siti del gruppo Warner Bros Discovery, sulla piattaforma Discovery Plus e su Amazon Prime Video.