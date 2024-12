Società riconducibile alla ‘ndrangheta, chiusi tre hotel in Trentino

l’ordinanza

VERMIGLIO Il sindaco di Vermiglio, in Trentino, ha emesso l’ordinanza di chiusura per tre alberghi al Tonale. La società che aveva in gestione gli hotel dal 2019 è stata raggiunta da un decreto della prefettura di Catania di impossibilità a proseguire l’attività in quanto alcuni amministratori dell’impresa compaiono in una inchiesta sulla ‘ndrangheta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Lo riporta L’Adige. L’informativa della prefettura ha portato al sequestro dei beni della società.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato