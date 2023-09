Cosenza, lavoratori Amaco si incatenano davanti al Comune. Rende e Luberto: «Intervenga il sindaco»

il caso

COSENZA Due dipendenti Amaco (Azienda di trasporto pubblico di Cosenza) si sono incatenati stamattina davanti ai cancelli del Comune per protestare contro l’azienda che non ha rinnovato il loro contratto di lavoro. A denunciare l’episodio sono i consiglieri comunali Bianca Rende e Francesco Luberto che hanno incontrato i due lavoratori. «L’azienda – evidenziano – non ha inteso proseguire il rapporto di lavoro, non rinnovando loro il contratto a tempo determinato sino ad oggi in essere. Nell’esprimere totale solidarietà e vicinanza ai due dipendenti, oltre a turbarci sul piano umano tale situazione considerata la drammatica criticità dovuta all’attuale congiuntura economica, ci pare che la decisione assunta dall’azienda vada a stridere con quello che è il monte di chilometraggio previsto da parte di Amaco che vedrebbe indispensabili le due figure oggi non più confermate in organico. Chiediamo che il sindaco – affermano Rende e Luberto – quale legale rappresentante del Socio Unico intervenga ad horas convocando un tavolo in presenza dell’attuale Commissario Dottor Mastrolorenzo, dei lavoratori e delle forze sindacali al fine di trovare la migliore soluzione nei confronti di due padri di famiglia che rischiano di perdere il loro posto di lavoro». (redazione@corrierecal.it)