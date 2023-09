Crotone, sorpreso in auto con oltre un chilo di eroina: arrestato pregiudicato

il fatto

CROTONE L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dalla Questura di Crotone, costantemente impegnata su questo fronte tramite gli uffici preposti, ha portato all’arresto di un pregiudicato crotonese di 60 anni, trovato in possesso di un significativo quantitativo di eroina. Gli operatori della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi, sulla statale 106 all’altezza del cavalcavia sud, hanno proceduto al controllo di un’auto, che procedeva a forte velocità in direzione Crotone. L’atteggiamento del conducente, il quale fin da subito si è mostrato insofferente al controllo, ha indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione all’interno dell’auto; sotto il sedile lato passeggero, sono stati scoperti due involucri avvolti con nastro isolante, contenenti sostanza stupefacente tipo eroina, del peso di circa 1,100 chilogrammi. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, il soggetto tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.