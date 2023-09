Libritalia, anno editoriale ricco di novità. Ecco gli appuntamenti

Gli eventi

VIBO VALENTIA È iniziato un nuovo anno editoriale ricco di attività per la casa editrice vibonese Libritalia, che prevede un programma intenso tra appuntamenti e nuove uscite librarie previste nei giorni a seguire.

Gli appuntamenti



Il 27 settembre a Cosenza nella rubrica “La Voce del Libro” di Confapi Calabria, si parlerà di un interessante lavoro che racconta di una meravigliosa abbazia secolare della Calabria, della sua bellezza e del suo patrimonio artistico attraverso lo studio dettagliato dello storico Flaviano Garritano dal titolo “La Sambucina” edito da Libritalia 2022. Un evento che vedrà la partecipazione del Vicepresidente Nazionale di Confapi Francesco Napoli e tutto il direttivo della sede Calabrese.

Il 29 settembre a Vibo Valentia nella sede del comitato degli editori del vibonese sarà presentato il libro di Romina Candela “Noli Me Tangere” edito da libritalia “printlab” 2023, dove il giornalista Maurizio Bonanno converserà con il Caporedattore RAI Pasqualino Pandullo che ha curato la prefazione del manoscritto, la presentazione sarà accompagnata per l’occasione da una splendida mostra di quadri dell’artista Francesco Mazzitelli. Sarà presente l’autrice.

Nello stesso giorno a Cosenza all’interno della kermesse “La settimana della cultura calabrese” organizzata da editoriale Progetto 2000, si parlerà dell’ultima fatica di Foca Accetta “La Congregazione Agostiniana di Francesco Marino da Zumpano Secc. XV-XII” edito da libritalia 2023. L’autore sarà accompagnato per l’occasione dall’editore Demetrio Guzzardi e dal direttore editoriale di libritalia Simona Toma.

Il 30 settembre Libritalia sarà a San Costantino Calabro, dove avverrà la prima presentazione de “Il Disegno Celeste” realizzato dal noto giornalista di Gazzetta del Sud Vincenzo Varone che presenterà insieme al sindaco di San Costantino Nicola Derito e la giornalista Rosita Mercatante, per il nuovissimo libro sulla storia di Natuzza Evolo, a pochi giorni dalla prima pubblicazione già in seconda ristampa. Subito dopo sarà riproposto a Mileto, dove il giornalista converserà del suo libro con il direttore di Zoom 24 Tonino Fortuna e con l’editore Enrico Buonanno.

Il 4 ottobre presso la Chiesa del SS. Rosario in Vibo Valentia, sarà la volta di un nuovo titolo selezionato da “Lì edizioni” 2023, un’antica e suggestiva storia di Calabria “L’Affruntata” un racconto fotografico di Giuseppe Morello, che verrà presentato in anteprima durante i festeggiamenti della festa di Maria SS. del Rosario, insieme ad una suggestiva mostra fotografica degli scatti più belli riportati nel volume. Un lavoro fortemente voluto e curato da Don Filippo Ramondino. La presentazione sarà composta da un parterre di illustri relatori tra cui il Vescovo Attilio Nostro Mons. Gaetano Currà e l’Antropologo Vito Teti, che ha curato la prefazione del libro.

La casa editrice sta programmando anche nuove date a Lamezia Terme dove a grande richiesta sarà presentato “Il Contabile della ‘Ndrina” di Luciano Prestia che converserà con il Presidente di Trame Festival Nuccio Iovene accompagnato da importanti personalità impegnate nella lotta alla ‘Ndrangheta, sarà presente anche il volume “Donne di Carta Scrittrici e personaggi femminili calabresi” di Stefania Mancuso e Mariangela Preta che sarà presentato anche alle scuole di Cirò in un incontro moderato dalla giornalista Teresa Pugliese.

Successivamente si sposterà a Reggio Calabria con “Il Sogno Americano” curato dall’antropologo Pino Cinquegrana e il giornalista Nicola Pirone, edito da libritalia 2022, che disquisirà sull’emigrazione calabrese.

La terza settimana di ottobre sarà a Zungri per la prima del nuovo libro documentario “Zungri e Zunculi” libritalia “printlab” 2023 di Eugenio Sorrentino. Per l’occasione alla presentazione saranno coinvolti gli studenti delle scuole del territorio.

Libritalia nel mese ottobre sarà impegnata nella pianificazione per la prima del nuovissimo lavoro “Silenziosa Luna e altri sublimi leopardiani” l’ultima fatica letteraria di Raffaele Gaetano, la prima presentazione farà tappa a Lamezia Terme e a Natale il libro strenna verrà presentato a Milano.

Il tour continuerà a Catanzaro per la presentazione di “Calabria Nascosta – realtà e misteri di una terra magica”, una produzione che ha visto la partecipazione dell’intero team editoriale, realizzato in diversi anni di lavoro della nota biologa di Soverato Fulvia Gioffrè. Il titolo sarà presentato quasi contemporaneamente anche a Soverato.

Tutto pronto anche per la programmazione del lancio della nuovissima Collana Montelionese – firmata Libritalia, dedicata alla città di Vibo Valentia che vede all’attivo già dieci autori con libri che raccontano la storia e le bellezze della città Montelionese.