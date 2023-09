Presentata l’offerta formativa della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche

unical

COSENZA E’ stata presenta all’Unical l’offerta formativa della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP), per il nuovo anno accademico 2023/2024. Il direttore della Scuola, Vincenzo Fortunato, ha illustrato le attività della Scuola giunte ormai al quattordicesimo anno: «I Master di II livello e Corsi di Alfa Formazione (CAF), ha detto Fortunato, sono rivolti non solo agli studenti delle Lauree Magistrali, ma anche a professionisti, funzionari e dirigenti pubblici e privati che intendono acquisire competenze specialistiche e avanzate in un contesto stimolante e di qualità. Oltre ai Master in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” e in “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego”, l’offerta formativa prevede cinque Corsi di Alta formazione su temi di grande rilevanza e attualità non solo per le Pubbliche amministrazioni: dalla programmazione, misurazione e valutazione della performance nella Pa; all’organizzazione e gestione delle risorse umane; dalla comunicazione pubblica e social media management alle politiche di welfare, innovazione e sostenibilità; al rapporto tra devianza e neuroscienze. Le lezioni si svolgono, in presenza a a distanza nelle aule attrezzate della SSSAP a cura di docenti ed esperti di rilevanza nazionale e internazionale. Sono previsti, inoltre, tirocini e stage per approfondire le conoscenze apprese e valorizzare l’esperienza sul campo».

I master

Novità rilevanti emergono nel Master in Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’Impiego, il cui direttore è Vincenzo Ferrari. «Il corso, ha dichiarato il prof. Ferrari, prevede un programma che tine conto di tutte le novità che esprime il mondo del lavoro. Uno dei temi che verrà affrontato è quello attualmente controverso del salario minimo. In tal senso particolare attenzione verrà dedicata alla dinamica fra decisioni politiche e parti sociali. Per la prima volta nel Master di quest’anno è previsto un modulo relativo all’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro». Il Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche diretto dal prof. Giampaolo Gerbasi coglie le esigenze formative di una moderna ed efficiente Pubblica Amministrazione. Le innovazioni normative e funzionali della PA trovano nel Master un valido strumento, per aggiornare e rafforzare le proprie competenze per chi già lavora nella P.A. e punta a migliorare la propria condizionane professionale. Il corso rappresenta un efficace percorso formativo per i neo laureati, che ambiscono ad accedere nella PA e per i professionisti che forniscono consulenza al mondo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”.

Corsi di Alta Formazione