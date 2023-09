«Gruppi di potere manipolano il destino di Lamezia, apriamo il confronto per salvare la città»

l’appello

LAMEZIA TERME «Condividiamo il giudizio negativo che in questi giorni diversi esponenti politici hanno espresso sulla maggioranza comunale e su una condizione di oggettivo logoramento, dimostrata in ultimo dalla vicenda “revisori dei conti-bilancio”. Condividiamo soprattutto la preoccupazione per lo stato di abbandono in cui la città è immersa ormai da troppo tempo e che non sembra minimamente interessare gli amministratori che guidano il Comune». La valutazione di Eugenio Guarascio e Lucia Cittadina, del gruppo consiliare “Nuova Era” di Lamezia Terme, è improntata alla preoccupazione. I due consiglieri comunali ribadiscono la posizione espressa pochi giorni fa: «Nessuna inversione sarà possibile se non vengono emarginati i gruppi di potere che a destra e a sinistra hanno gestito e manipolato il destino della città, nel segno di un disinvolto trasformismo e di una cinica conservazione di se stessi. Quanto alla nostra posizione sul Psc, il cui iter è nato durante la Giunta Speranza e proseguito nella Giunta Mascaro, siamo convinti che la perdurante condizione che sta vivendo la città in campo urbanistico – ovvero l’assenza di regole – sia la peggiore possibile. Nel merito, ognuno matura – come è legittimo che sia – il proprio giudizio e da esso si farà orientare. È sicuramente un bene che tra le forze politiche della città si apra un dibattito pubblico, un confronto responsabile e trasparente su intendimenti, propositi presenti e futuri, sugli impegni che ognuno di noi è chiamato ad assumere se si hanno a cuore le sorti di Lamezia».